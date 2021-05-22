Ученые нашли таинственный шестиугольник в Бразилии, которому 24 тысячи лет

Необычный каменный артефакт возрастом 24 тысячи лет обнаружили в Бразилии.

Археологи нашли в 2016 году загадочный каменный артефакт возрастом 24 тысячи лет в Бразилии.

Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Археологический слой содержал около 2200 каменных артефактов. Все каменные артефакты были изготовлены из кварца или кварцита. Однако один инструмент действительно поразил ученых — его длина составляет 21 сантиметр, максимальная ширина — 18,5 сантиметра, максимальная толщина — 2,9 сантиметра, он имеет симметричную шестиугольную форму.

Ученые пишут, что это результат некой технической новации для Южной Америки времен плейстоцена. Изучение этого инструмента способно буквально переписать хронологию заселения этих мест. Кроме того, ученые установили, что загадочный инструмент был изготовлен в результате как минимум пяти различных этапов технологической обработки.

Функциональное предназначение шестиугольника ученые пока не могут объяснить.