«  
  »

США ввели санкции против 4 российских компаний и 13 судов, строящих Nord Stream 2

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против четырех российских компаний, а также 13 судов в исполнение закона PEESA, который предусматривает преследование всех лиц, причастных к строительству Nord Stream 2.
Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, обнародованном вчера, передает Укринформ.

Штаты объявили санкции против компаний и судов РФ, связанных с Nord Stream 2Фото: DPA

Таким образом, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против трех российских компаний, участвующих в проектах Nord Stream 2:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба»
ООО «Мортранссервис»
АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»

Кроме того, повторные ограничения введены против ООО «Коксохимтранс», против которого уже вводились санкции, связанные с российской агрессией против Украины. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.

Также объявлены новые санкции против 13 российских судов, в т.ч. повторные против двух судов.

В черный список включены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

22 мая, 2021 | Category: Новости, США
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  