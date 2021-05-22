США ввели санкции против 4 российских компаний и 13 судов, строящих Nord Stream 2

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против четырех российских компаний, а также 13 судов в исполнение закона PEESA, который предусматривает преследование всех лиц, причастных к строительству Nord Stream 2.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, обнародованном вчера, передает Укринформ.

Фото: DPA

Таким образом, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против трех российских компаний, участвующих в проектах Nord Stream 2:



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба»

ООО «Мортранссервис»

АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»

Кроме того, повторные ограничения введены против ООО «Коксохимтранс», против которого уже вводились санкции, связанные с российской агрессией против Украины. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.

Также объявлены новые санкции против 13 российских судов, в т.ч. повторные против двух судов.

В черный список включены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».