Секс-символ Bellator потерпела первое поражение в карьере

Боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда потерпела первое поражение в карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Американка единогласным решением судей уступила соотечественнице Ханне Гай в бою на турнире Bellator 259, который состоялся в Анаксвилле (штат Коннектикут, США). Поединок прошел в ночь на субботу, 22 мая, и продлился все три раунда.

Для 22-летней Лореды это поражение стало первым в профессиональной карьере. На ее счету также три победы.

Американская спортсменка считается одним из секс-символов промоушена. Лореда часто выкладывает в соцсети откровенные фотографии. У девушки-бойца более 800 тысяч подписчиков, каждый снимок получает тысячи восторженных комментариев.