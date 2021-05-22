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Открытие японских ученых: антитела у переболевших коронавирусом ослабевают через полгода

Антитела у переболевших коронавирусом становятся слабее против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев после формирования. Такое открытие сделали ученые из японского университета Иокогамы, пишет Kyodo.

Специалисты провели исследование с участием 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет — все они заразились коронавирусом в период с февраля по апрель прошлого года. Оказалось, что у 97% переболевших в легкой форме было достаточное количества антител через полгода после инфицирования, а у 96% — через год, но выработанные организмом антитела оказались неэффективными к новым мутировавшим штаммам.

Так, у 69% переболевших бессимптомно или в легкой форме уже через 6 месяцев не будет защиты к южноафриканскому штамму, а у 75% — к индийскому, установили ученые. Они считают, что антитела также не смогут защитить от британского и бразильского штаммов.

22 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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