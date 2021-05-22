От «Литого свинца» до «Стража стен»: баланс сил меняется не в пользу Израиля

По сообщению ЦАХАЛа, за 11 дней военной операции «Страж стен» по израильской территории были выпущены около 4,300 ракет и минометных снарядов, из них 3,400 упали на территории Израиля. Из этих цифр следует, что огневая мощь ХАМАСа и «Исламского джихада» за последние семь лет значительно усилилась .

Летом 2014 года за 50 дней операции «Несокрушимая скала» из сектора Газа были выпущены около 4,560 ракет и миномётных снарядов, 3,641 из них упали на территории Израиля. На этот раз почти такое же количество ракет и снарядов обрушилось на Израиль не за 50, а всего за 11 дней.

Батареи «Железного купола» стали работать лучше — было перехвачено около 1,350 ракет, почти вдвое больше, чем во время прошлой войны.

ЦАХАЛ сообщает, что в рамках операции «Страж стен» были нанесены удары по 1,500 объектам террористической инфраструктуры в Газе. В 2014 году за 50 дней были атакованы 5,260 целей. Тогда военные сообщали об уничтожении тысяч ракет на складах, ракетных шахт и пусковых установок, десятков туннелей, бункеров и штабов боевиков, — те же объекты уничтожались и в этом году. В армии признали, что на этот раз разведка подкачала и не обеспечила военным летчикам точных данных о расположении пусковых ракетных установок.

Во время войны 2014 года за 50 дней ракетных обстрелов в Израиле погибли трое мирных жителей — двое израильтян и один рабочий из Таиланда. За 11 дней операции «Страж стен» от ракетных и минометных обстрелов в Израиле погибли 11 женщин, детей, стариков, иностранных рабочих и других мирных граждан.

Первая военная операция в Газе («Литой свинец», декабрь 2008-январь 2009 г.) длилась три недели, включала продолжительную наземную операцию и обошлась Израилю в 13 потерянных жизней — 10 военнослужащих и 3 гражданских. Тогда у Израиля еще не было «Железного купола», но и ХАМАС еще не мог обстреливать Тель-Авив, максимальная интенсивность обстрелов достигала 50 ракет и минометных снарядов в день, и превосходство ЦАХАЛа в наземной операции было подавляющим: боевикам удалось убить 6 израильских солдат, четверо погибли от «дружественного огня». Для сравнения: в 2014 году наземная операция в Газе стоила Израилю уже 67 солдатских жизней — и обвинения в военных преступлениях из-за огромного количества жертв среди мирного населения Газы.

Все это показывает, что баланс сил в противостоянии с ХАМАСом меняется с годами не в пользу Израиля. После «Литого свинца» израильский Юг почувствовал облегчение, число обстрелов радикально уменьшилось. Все последующие «витки эскалации» не имели ощутимых результатов — и с каждым новым витком интенсивность и разрушительность ракетных обстрелов росла.

Нет никаких причин верить, что на этот раз «все будет по-другому», как обещает премьер-министр Нетанияху, — если политическая стратегия Израиля по отношению к Газе радикально не изменится.

https://news.israelinfo.co.il/politics/94999