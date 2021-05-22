В США психотерапевтам разрешат употребить психоделики ради исследования В России «причастным к экстремизму» запретят участвовать в любых выборах » Операция «Страж стен» – полная итоговая статистика от ЦАХАЛа и Минздрава Разрушено около 100 км туннелей.

Убито 5 высокопоставленных командиров ХАМАС и ИД уровня комбрига или параллельных им.

Убито около 20 командиров ХАМАС и ИД среднего и высокого звена.

Известно о примерно 200 уничтоженных боевиках.

Нанесён удар по примерно 340 средствам огня непрямой наводки («Яхолёт Йери Талюль Маслюль»), в т.ч. около 230 ПУ ракет «земля-земля» (по-видимому подразумеваются врытые одноствольные ПУ тяжёлых ракет), около 70 РСЗО и около 35 миномётов.

Тяжёлый ущерб возможностям НИОКР и производства (уничтожение специалистов, разрушение мастерских и центров НИОКР).

Атака зданий правительства ХАМАС: 10 министерств, 11 зданий МВБ, 5 банков.

Атака инфраструктур террора: десятки баз и ОП, десятки КП, 9 многоэтажных зданий, используемых террористами.

Предотвращение большинства атак противника: рейдов, атак из-под земли уничтожением десятков ударных туннелей, десятки целей ПТ-обороны, 7 воздушных угроз, 2 морские угрозы.

ПВО сбило 90% ракет, выпущенных по Израилю (подразумеваются только «опасные» ракеты, т.е. летящие на районы, определённые как защищённые).

в ходе операции и арабских беспорядков в Израиле помощь в больницах полули 2,496 человек;

61 были в тяжёлом состоянии, 171 в среднем;

240 были в состоянии паники;

остальные имели различные лёгкие ранения и травмы.

Опубликовал статистику и минздрав Израиля: