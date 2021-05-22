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Операция «Страж стен» – полная итоговая статистика от ЦАХАЛа и Минздрава

 

    • Разрушено около 100 км туннелей.
    • Убито 5 высокопоставленных командиров ХАМАС и ИД уровня комбрига или параллельных им.
    • Убито около 20 командиров ХАМАС и ИД среднего и высокого звена.
    • Известно о примерно 200 уничтоженных боевиках.
    • Нанесён удар по примерно 340 средствам огня непрямой наводки («Яхолёт Йери Талюль Маслюль»), в т.ч. около 230 ПУ ракет «земля-земля» (по-видимому подразумеваются врытые одноствольные ПУ тяжёлых ракет), около 70 РСЗО и около 35 миномётов.
    • Тяжёлый ущерб возможностям НИОКР и производства (уничтожение специалистов, разрушение мастерских и центров НИОКР).
    • Атака зданий правительства ХАМАС: 10 министерств, 11 зданий МВБ, 5 банков.
    • Атака инфраструктур террора: десятки баз и ОП, десятки КП, 9 многоэтажных зданий, используемых террористами.
    • Предотвращение большинства атак противника: рейдов, атак из-под земли уничтожением десятков ударных туннелей, десятки целей ПТ-обороны, 7 воздушных угроз, 2 морские угрозы.
    • ПВО сбило 90% ракет, выпущенных по Израилю (подразумеваются только «опасные» ракеты, т.е. летящие на районы, определённые как защищённые).

Опубликовал статистику и минздрав Израиля:

    • в ходе операции и арабских беспорядков в Израиле помощь в больницах полули 2,496 человек;
    • 61 были в тяжёлом состоянии, 171 в среднем;
    • 240 были в состоянии паники;
    • остальные имели различные лёгкие ранения и травмы.

22 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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