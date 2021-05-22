Nawa Technologies использует ультраконденсаторы в новом электробайке Racer

Электрический мотоцикл имеет футуристический дизайн. Вместо бензобака, привычного в традиционной схеме мотоциклов, инженеры Nawa установили блок ультраконденсаторов NAWACap массой 10 кг, емкостью 0,1 кВтч, запитывающие 9 кВт аккумулятор. Использование гибридной схемы позволит повысить до 80% КПД от рекуперативного торможения, тогда как в традиционной схеме при торможении «возвращается» только 30% энергии.

При изготовлении рамы и обтекателей мотоцикла конструкторы Nawa использовали композитные материалы, что обеспечило снижение массы NAWA Racer до 150 кг, что на 25% меньше аналогичных электробайков. Использование гибридной системы хранения энергии обеспечило мотоциклу 150 км автономного пробега, который может быть увеличен почти в 2 раза при поездке по городу, где частые остановки и торможение обеспечат подпитку энергосистемы от эффективной рекуперации.



В колесе первого в мире электробайка на ультраконденсаторах установлен электромотор мощностью 100 л.с., позволяющий развить скорость 100 км/ч всего за 3 секунды. Максимальная скорость мотоцикла — 160 км/ч. Подзарядка ультраконденсатора займет всего 2 минуты. Для подзарядки всей энергосистемы NAWA Racer до 80% от домашней розетки потребуется около 60 минут.