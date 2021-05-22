Милованова включили до наглядової ради “Укроборонпрому”

Президент Володимир Зеленський провів перестановки в наглядовій раді концерну “Укроборонпром”.

Про це повідомляє Офіс президента.

Так, указом №208/2021 від 21 травня глава держави звільнив з наглядової ради “Укроборонпрому” Володимира Горбуліна.

Наступним указом, №209/2021, президент призначив членами наглядової ради держконцерну наступних осіб:

Тимофія Милованова;

Олександра Носова;

Ростислава Шурму.

Всі троє можуть стати членами наглядової ради “Укроборонпрому”, якщо дадуть згоду.