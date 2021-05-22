Милованова включили до наглядової ради “Укроборонпрому”

Президент Володимир Зеленський провів перестановки в наглядовій раді концерну “Укроборонпром”.
Про це повідомляє Офіс президента.
Так, указом №208/2021 від 21 травня глава держави звільнив з наглядової ради “Укроборонпрому” Володимира Горбуліна.
Наступним указом, №209/2021, президент призначив членами наглядової ради держконцерну наступних осіб:
- Тимофія Милованова;
- Олександра Носова;
- Ростислава Шурму.
Всі троє можуть стати членами наглядової ради “Укроборонпрому”, якщо дадуть згоду.
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