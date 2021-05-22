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Милованова включили до наглядової ради “Укроборонпрому”

Президент Володимир Зеленський провів перестановки в наглядовій раді концерну “Укроборонпром”.

Про це повідомляє Офіс президента.

Так, указом №208/2021 від 21 травня глава держави звільнив з наглядової ради “Укроборонпрому” Володимира Горбуліна.

Наступним указом, №209/2021, президент призначив членами наглядової ради держконцерну наступних осіб:

  • Тимофія Милованова;
  • Олександра Носова;
  • Ростислава Шурму.

Всі троє можуть стати членами наглядової ради “Укроборонпрому”, якщо дадуть згоду.

Раніше Мустафа Найєм залишив посаду заступника генерального директора з питань активів, корпоративних прав та державного оборонного замовлення державного концерну “Укроборонпром”.

22 мая, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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