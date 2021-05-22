Марсоход «Чжужун» передал на Землю первые фотографии с Марса

Фотографии, переданные с первого китайского марсохода, успешно достигшего поверхности Красной планеты, опубликованы на официальном сайте CNSA 19 мая. Фотографии в цветном и черно-белом исполнении показывают сам марсоход, его солнечные батареи, а также часть марсианского пейзажа.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало первые фотографии, выполненные фронтальной и задней камерами марсианского ровера «Чжужун». На снимках видна успешно раскрытая солнечная панель марсохода и антенна для связи.

Также на основании снимков, сделанных с орбитального марсианского аппарата, специалисты CNSA представили анимационное видео процесса отделения модуля с марсоходом от базовой станции. В ближайшее время «Чжужун» покинет посадочную платформу и отправится на исследование поверхности Марса.

Напомним, что китайский проект полета на Марс «Тяньвэнь-1» предусматривал доставку на орбиту комплекса из трех модулей: орбитального аппарата, посадочной платформы и собственно марсохода «Чжужун». Старт «Тяньвэнь-1» осуществлен 22 июля 2020 года. После семимесячного полета станция вышла на орбиту Марса в середине февраля 2021 года и после торможения приступила к исследованию Марса на предмет определения точного места посадки для ровера «Чжужун».

Высадка посадочной платформы на поверхность планеты была проведена в соответствии с планами CNSA 15 мая в районе южной оконечности равнины Утопия на северном полушарии Марса. Таким образом Китай повторил успех США и СССР и стал третьей космической державой, доставившей свой аппарат на поверхность Красной планеты.

Марсоход «Тяньвэнь-1» имеет массу 240 кг, для передвижения использует шесть колес и способен развивать скорость до 200 м/ч. На ровере размещены: мультиспектральная камера, две оптические камеры, предназначенные для навигации и топографической съемки, георадар для исследования марсианской почвы на глубину до 100 метров, магнитометр, метеостанция и анализатор грунта. Одной из главных задач 90-то суточной экспедиции «Тяньвэнь-1» станет поиск воды.