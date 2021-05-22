Британские ученые выявили «тройную мутацию» коронавируса с необычной комбинацией генов Криптовалюта Ethereum закрывает возможность майнинга » Лондонский миллионер поселился на острове и ведет очень скромный образ жизни 63-летний миллионер из Лондона Рок Сэндфорд — отец четверых детей, отказался от благ цивилизации и живет на острове Гометра, к северо-западу от Шотландии, который он купил за 600000 фунтов стерлингов в 1992 году.



Стирает одежду в пластиковом ведре, принимает ледяной душ и по шесть дней ждет доставку еды, Рок Сэндфорд живет совсем другой жизнью, чем большинство миллионеров.

Его дети Като, старшая, работает в экологическом аналитическом центре, Саванна, Лазер, 20 лет, и Блю, 18 лет, все получили образование в Лондоне, но проводили школьные каникулы на удаленном острове.

Сейчас они взрослые, никто из них не живет на Гометре, но они регулярно навещают отца.



Рок Сэндфорд — участник кампании по борьбе с изменением климата, он против использования каких-либо ископаемых видов топлива, поэтому живет без машины, горячей воды или центрального отопления.



Рок рассказывает: «Мой дом был построен около 160 лет назад, и в нем пять спален, по одной для меня и по одной для каждого из детей.

В нем нет центрального отопления, поэтому зимой может быть очень холодно, а на днях мой чай замерз, поэтому я был очень взволнован. Обычно в моей спальне около 2 градусов тепла. Но это прекрасное место, мне оно нравится, я здесь очень счастлива. Я вижу, что по стандартам нормальных людей мой дом может выглядеть заброшенным, но по моим меркам это не так».



Рок Сэндфорд

Рок получает электричество с помощью солнечной батареи, признавая, что с ее использованием «нужно быть довольно бережливым»,

«Мне достаточно питания моего компьютера, моих телефонов, моих электроинструментов и моих фонарей.

Чего у меня нет, так это таких вещей, как электрический чайник, стиральная машина, электрический камин, то, что потребляет огромное количество электричества.



Стиральная машина — это, наверное, одна из самых больших вещей, которой мне не хватает. Но это роскошь, я легко могу стирать одежду вручную: Мы немного пропитываем одежду небольшим количеством мыла, а затем топчем ногами, как виноград. Как я люблю говорить, у меня получаются очень чистые ноги. Затем я ополаскиваю вещи и вешаю на забор».



Рок, который выращивает на острове 300 овец, придерживается веганской диеты и выращивает большую часть своей еды.

«Мы выращиваем собственные овощи — салат, брюссельскую капусту, помидоры и кабачки.

На острове Малл есть прекрасный магазин, в который нам присылают продукты. Если я закажу их в воскресенье, они, как правило, прибудут ко мне к следующей субботе.

Я веган, но сейчас ем яйца. Мы заказываем чечевицу, сушеную фасоль, рис и арахисовое масло — то, за чем обычно надо идти в супермаркет.

Некоторые из моих детей — фриганы, то есть, едят то, что находят в мусорных баках. Сам я стану фриганом, если что-то выкинут после того, как кто-то закрыл свой магазин или что-то в этом роде. Выбрасывается много прекрасных продуктов, таких как перец или бананы.



Чтобы приготовить еду, Рок кипятит еду на плите, а затем перекладывает ее в большой термос, чтобы продолжить приготовление без использования энергии.

Он говорит: «Так можно печь хлеб и все другое.

С 10 лет мои дети должны были готовить еду. Они научились домашним обязанностям, а не просто ожидали их.

У нас был график, но они выбирали, что готовить, они могли приготовить тосты с фасолью, если хотели, или пасту, или это могло быть что-то довольно сложное. У их воспитания есть свои плюсы и минусы. У них была свобода, и они довольно выносливы физически, потому что им не приходилось терпеть горячую воду и тому подобное. Но чего у них не было, так это возможности пойти к своему другу по соседству на чай, и это большая потеря, это определенно стоимость жизни здесь».



В настоящее время на Гометре живут только две другие семьи, которые, по признанию Рока, «становятся довольно дикими» во время штормов.