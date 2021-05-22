Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы, Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро и другие яркие перевоплощения в кино

Биографические фильмы о реальных исторических персонажах, будь то музыкант, художник, политический деятель или даже преступник, как правило, очень интересны и увлекательны. Впрочем, любопытно не только узнавать новое о жизни того или иного человека, но и наблюдать за тем, как в их роли вжились актеры.

Любая актерская работа предполагает долгую и ответственную подготовку, но байопики — это особый жанр, требующий полного погружения в жизнь персонажа. Актеры тщательно изучают мемуары своих героев, книги и статьи о них, при возможности общаются с их родственниками и близкими — словом, делают все, чтобы зрители им поверили и зааплодировали после просмотра картины.

Последней громкой и вызвавшей волну обсуждений и критики киноработой стал мини-сериал «Пэм и Томми», в котором актриса Лили Джеймс воплотила образ героини Памелы Андерсон из сериала «Спасатели Малибу». В то время как пользователи сети пришли в восторг от первых промокадров со съемочной площадки, сама Памела их радостные эмоции не разделила и якобы заявила, что даже не будет смотреть шоу. Его она, по слухам, окрестила «дешевой подделкой».

В связи с этим мы решили вспомнить и другие яркие и культовые перевоплощения в кино.

Мариан Перл/Анджелина Джоли

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Мариан Перл/Анджелина Джоли

Еще до того, как был снят фильм «Ее сердце», Анджелина Джоли и Мариан Перл уже были хорошими подругами. Перл лично выбрала актрису на роль в фильме. Правда, это вызвало волну критики, так как Джоли — представительница другой расы, нежели Перл. Но в итоге игру актрисы оценили очень высоко.

Мариан Перл — известная французская журналистка. В фильме рассказывается о периоде ее жизни, когда ее супруга Дэниела Перла похитили, а впоследствии и убили боевики, в то время как она находилась на шестом месяце беременности.

Эдит Пиаф/Марион Котийяр









Эдит Пиаф/Марион Котийяр

За роль в фильме «Жизнь в розовом цвете», в котором Марион Котийяр сыграла легендарную французскую актрису и певицу Эдит Пиаф, звезда получила премию «Оскар». Для более точного перевоплощения Котийяр сбрила брови и постриглась.

Принцесса Диана/Кристен Стюарт









Принцесса Диана/Кристен Стюарт

Фильм «Спенсер», в котором Кристен Стюарт примерила на себя роль принцессы Дианы, пока еще не вышел, поэтому оценить, насколько актриса вжилась в свой образ, еще нельзя. Но внешнее сходство с принцессой Уэльской уже можно отметить благодаря первым снимкам Стюарт в образе леди Ди.

Принцесса Диана/Наоми Уоттс









Принцесса Диана/Наоми Уоттс

А вот как справилась со своей ролью Наоми Уоттс, которая тоже сыграла принцессу Диану, можно оценить по ее работе в фильме «Диана: История любви», который вышел в 2013 году.

Кстати, главная роль могла достаться Джессике Честейн, но от участия в проекте она была вынуждена отказаться из-за неподходящего расписания съемок.

Маргарет Тэтчер/Мерил Стрип









Маргарет Тэтчер/Мерил Стрип

Для роли в фильме «Железная леди» Мерил Стрип в течение нескольких месяцев смотрела передачи о Маргарет Тэтчер, чтобы изучить манеры, мимику и жестикуляцию. Она носила специальные протезы для лица и шеи, а также искусственные зубы, чтобы выглядеть так же, как бывшая премьер-министр Великобритании. За эту роль в итоге Мерил Стрип была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».

Мэрилин Монро/Мишель Уильямс









Мэрилин Монро/Мишель Уильямс

Чтобы в точности воплотить культовую танцующую походку Мэрилин Монро для роли в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин», Мишель Уильямс практиковала ходьбу со связанными коленями. Благодаря этому упражнению Мишель добилась нужного эффекта. Своей игрой ей также удалось передать несомненный шарм Монро.

Стивен Хокинг/Эдди Редмэйн









Стивен Хокинг/Эдди Редмэйн

Готовясь к роли в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», Эдди Редмэйн провел четыре месяца за изучением жизни британского физика. Он занимался с репетитором по физике и хореографом, чтобы в точности повторить движения Хокинга. Кроме того, Редмэйн часто посещал неврологическую клинику и брал интервью у пациентов, чтобы убедиться, что он верно играет человека с боковым амиотрофическим склерозом, который был диагностирован у Хокинга.

Фрида Кало/Сальма Хайек











Фрида Кало/Сальма Хайек

Сыграть легендарную мексиканскую художницу Фриду Кало хотела знаменитая певица Мадонна, которая является большой поклонницей ее творчества. Однако выбор создателей картины пал на мексиканку Сальму Хайек, которая давно мечтала сыграть Кало, но по различным причинам сделать это раньше у нее не получалось.

В фильме актриса не только исполнила главную роль, но и выступила ее сопродюсером. Она пригласила для участия в съемках картины своих знаменитых коллег: Антонио Бандераса, Альфреда Молину, Джеффри Раша и других известных актеров. Причем сыграли они в фильме практически безвозмездно.

В итоге Хайек настолько прекрасно вжилась в образ, что была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль», а племянница Фриды Кало так впечатлилась игрой звезды, что подарила ей украшение своей тети.

Джеймс Дин/Джеймс Франко

Джеймс Дин/Джеймс Франко

За роль в фильме «Джеймс Дин» в 2001 году актер Джеймс Франко получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ». Поразительно, но внешнее сходство актеров было налицо, поэтому грим Франко практически не потребовался. Он так вжился в роль, что во время съемок перенял привычку Дина курить, научился играть на бонго и ездить на мотоцикле.

Селена/Дженнифер Лопес

Селена/Дженнифер Лопес

Нельзя не отметить и сходство Дженнифер Лопес с американской певицей Селеной, которая считается одной из самых успешных мексикано-американских исполнительниц XX века. Говорят, что именно фильм «Селена», в котором Лопес исполнила главную роль, вдохновил ее на то, чтобы начать собственную музыкальную карьеру.

Эйлин Уорнос/Шарлиз Терон

Эйлин Уорнос/Шарлиз Терон

Для роли в фильме «Монстр», в котором Шарлиз Терон сыграла американскую серийную убийцу Эйлин Уорнос, актриса набрала около 15 килограммов, носила фальшивые зубы и коричневые линзы — словом, изменилась до неузнаваемости, причем не в самую лучшую сторону. Но все это того стоило — Терон получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».

Вирджиния Вулф/Николь Кидман

Вирджиния Вулф/Николь Кидман

В картине «Часы» Николь Кидман сыграла известную писательницу Вирджинию Вулф и получила за эту роль премию «Оскар». Перед съемками Николь гримировали по несколько часов, ей также сделали накладной нос.

Для Николь это был первый раз, когда она сыграла знаменитую реальную женщину. Будучи левшой, Кидман научилась писать правой рукой и даже сымитировала почерк Вулф. Она также изменила свой голос, чтоб он стал более хриплым.

Вжиться в роль и понять свою героиню ей помогли и сложные времена в личной жизни: в фильме она снималась после выкидыша и на фоне своего расставания с Томом Крузом.

Джеки Кеннеди/Натали Портман

Джеки Кеннеди/Натали Портман

Натали Портман призналась, что роль бывшей первой леди США Джеки Кеннеди была в ее карьере одной из самых сложных. При подготовке к роли Портман изучала статьи, биографии, смотрела документальные фильмы о своей героине. Она говорит, что провела долгие часы за изучением аудио- и видеозаписей. Большой проблемой для нее оказались манера речи Кеннеди, ее голос и диалект: в нем было что-то от нью-йоркского и британского акцентов.

После выхода фильма Портман получила много номинаций на престижные кинопремии, однако победить ей все-таки не удалось.

Джуди Гарленд/Рене Зеллвегер

Джуди Гарленд/Рене Зеллвегер

В процессе работы над фильмом «Джуди» Рене Зеллвегер очень хотела поговорить с детьми Джуди Гарленд, чтобы лучше понять свою героиню. Однако сделать это ей не удалось.

С помощью протезов актрисе изменили форму носа, гримеры также добавили ей немного морщин и сделали круги под глазами. В фильме она носила коричневые линзы, накладные ресницы и зубные протезы.

В образ Рене перевоплотилась просто феноменально и получила за свою роль премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».

Элтон Джон/Тэрон Эджертон

Элтон Джон/Тэрон Эджертон

В фильме «Рокетмен» Тэрон Эджертон не только воссоздал внешний образ легендарного Элтона Джона, но и самостоятельно исполнял его композиции. Невероятный талант актера оценил и сам певец. На вечеринке в честь премии «Оскар» Элтон и Тэрон даже выступили вместе, исполнив песню Tiny Dancer.

Интересно, что танцы Эджертону дались куда сложнее, нежели пение.

Шэрон Тейт/Марго Робби

Шэрон Тейт/Марго Робби

В фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Марго Робби сыграла бывшую жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которая была жестоко убита бандой Чарльза Мэнсона на последних неделях беременности. От реальной истории жизни Тейт режиссер отошел, поэтому в картине судьба героини Робби не была столь трагична. Нынешняя супруга Полански Эмманюэль Сенье Тарантино осудила, заявив, что он «использовал трагическую историю жизни людей».

Елизавета II/Хелен Миррен

Елизавета II/Хелен Миррен

Роль в фильме «Королева» принесла Хелен Миррен победу на премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». Несмотря на то, что картина была высоко оценена зрителями и критиками, сама королева Елизавета II фильм не смотрела, аргументировав это тем, что она не хотела бы снова пережить одну из самых худших недель в своей жизни.

В фильме рассказывается о гибели принцессы Дианы и жизни королевской семьи в первые дни после трагедии.

Чарли Чаплин/Роберт Дауни — младший

Чарли Чаплин/Роберт Дауни — младший

Просто удивительно, как с помощью всего одного котелка и усов можно добиться такого внешнего сходства. Роберт Дауни — младший вполне мог бы победить в конкурсе двойников Чарли Чаплина, если бы принял в нем участие. В фильме «Чаплин» он сыграл знаменитого комика, причем в разные периоды его жизни — от 19 до 83 лет.



Джеймс Браун/Чедвик Боузман

Джеймс Браун/Чедвик Боузман

Перед съемками фильма «Джеймс Браун: Путь наверх» ныне покойный Чедвик Боузман проводил в кресле гримера по три часа, чтобы перевоплотиться в легендарного американского певца. Для него были спроектированы протезы всех частей тела, а кроме того, было создано несколько различных париков. Боузман должен был играть Брауна в возрасте от 16 до 60 лет и прекрасно справился с поставленной задачей.

Фредди Меркьюри/Рами Малек

Фредди Меркьюри/Рами Малек

На роль вокалиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Рами Малека утвердили не сразу — предполагалось, что его сыграет Саша Барон Коэн. Однако с создателями проекта у Коэна случились разногласия, и они вспомнили о кандидатуре Малека и пригласили его на второе прослушивание.

При подготовке к роли Малек много времени проводил с коллегами Меркьюри по группе Роджером Тейлором и Брайаном Мэем, а также много общался с сестрой певца Кашмирой Кук и его знаменитыми друзьями.

Персонаж Малеку оказался очень близок — ему нравились неординарные наряды Фредди. Для роли актеру пришлось учиться вокалу и посещать уроки пения. Другим испытанием для него стали вставные зубы, которые он носил для сходства с легендарным музыкантом. Сначала они доставляли ему много неудобств, но в итоге он к ним привык и к концу съемок даже забывал, что носит искусственные зубы.

За исполнение роли Фредди Меркьюри Рами Малек получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

Альфред Хичкок/Энтони Хопкинс

Альфред Хичкок/Энтони Хопкинс

Каждый день гримерам требовалось полтора часа, прежде чем сделать Энтони Хопкинса похожим на Альфреда Хичкока в фильме «Хичкок». Впрочем, это не так уж и много. Перевоплотиться в образ культового режиссера ему помогали протезы и специальный костюм, делавший его заметно толще.