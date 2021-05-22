Криптовалюта Ethereum закрывает возможность майнинга

Новость опубликована в блоге Ethereum Foundation, где и проведены расчеты снижения энергоемкости сети эфириум. Помимо майнеров и экологов данное сообщение должно успокоить геймеров, которые уже длительное время страдают от дефицита мощных видеокарт, задействованных в добыче «цифрового золота». Теперь для генерации эфириума видеокарты станут практически бесполезными.

Вторая по капитализации криптовалюта эфириум (Ethereum), как и весь рынок цифровых активов, сейчас испытывает давление со стороны защитников природы по причине огромного потребления электричества, необходимого для поддержания работоспособности блокчейн сетей цифровых монет. На фоне критического падения рынка (капитализация всей криптовалюты за сутки снизилась на один триллион долларов) для эфириума обнародована положительная новость: в ближайшее время полностью завершится переход на модель Proof-of-Stake (PoS), что принесет множество улучшений, в том числе и сокращение потребления сетью электричества на 99,95%.

Доказательство доли владения или Proof-of-Stake является одним из методов защиты в блокчейн сетях. В основе PoS лежит необходимость доказательства хранения определенного количества средств на счете аккаунта. При работе Proof-of-Stake криптовалютный алгоритм для подтверждения генерации нового блока в сети с большей вероятностью выберет аккаунт с большим количеством средств на счете.

Используемый сегодня в сети метод под названием Proof of Work (PoW) определяет вероятность генерации блока в зависимости от мощности оборудования. Основные криптовалюты применяют метод консенсуса PoW, однако существуют виртуальные активы, задействовавшие метод PoS или обе методики одновременно.

Представители Ethereum Foundation утверждают, что эффективность сети Ethereum будет повышена при переходе на PoS почти в 2000 раз с сокращением потребления энергии на 99,95%. В настоящее время майнеры эфириума потребляют ежегодно 44,49 ТВтч (при постоянной потребности 5,13 гигаватт), что приблизительно равно потреблению в год такой страны, как Новая Зеландия. Переход на Proof-of-Stake, запланированный, по заявлению Ethereum Foundation, на ближайшие месяцы, приведет к сокращению энергопотребления до 2,62 мегаватт, что сравнимо с расходом электричества небольшим городком на 2100 средних американских домохозяйств.

При этом надо помнить, что для майнинга эфириума активно используются компьютерные видеокарты. Последняя «криптовалютная лихорадка» на фоне ослабления экономических связей, вызванных пандемией, привела к созданию глобального дефицита видеокарт. Переход на консенсус PoS позволит отказаться от использования видеокарт для майнинга эфириума, что несколько снизит давление на промышленность и позволит насытить графическими процессорами изголодавшийся геймерский рынок.

Однако следует помнить, что сейчас существует почти 10 тысяч криптовалют, и их число постоянно растет. При этом биткоин и эфириум занимают только 61% от рыночной капитализации цифровых монет. При майннге биткоина видеокарты сейчас не используются, так как сложность «добычи» блока делает такой процесс экономически нецелесообразным. Эфириум перейдет на PoS и тоже не откажется от майнинга видеокартами. Однако останется еще огромное количество криптовалют, добыча которых при помощи видеокарт будет рентабельна. Поэтому ожидать мгновенного улучшения на рынке видеокарт пока не стоит.

Ситуацию может исправить кризис, в очередной раз затронувший криптовалюту и приведший к однодневной потере капитализации на сумму 1 трлн долларов. Обвал инициирован заявлениями Маска, написанными в Twitter, который отказался от намерения продавать автомобили Tesla за биткоины, раскритиковав главную криптовалюту за чрезмерное энергопотребление. При этом он не исключил поддержки иных менее затратных по энергии криптовалют. И одним из очевидных кандидатов конечно же может быть Dogecoin, капитализация которого даже после рекордных падений составляет внушительные 52 млрд долларов.