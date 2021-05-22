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Как же хорошо дышится в освобожденном Арканаре (о терроризме)

В 2005 году Израиль в одностороннем порядке вышел из сектора Газы и эвакуировал поселения. Израильтяне ушли и закрыли свои оккупационные промзоны и фермы. Сбылась мечта Ясира Арафата — хотя бы в одной части Палестины не осталось ни единого живого еврея.

Более того, в результате уникальной операции военного раввината были эвакуированы даже еврейские могилы. Свободные палестинцы начали строить обещанный им западными миротворцами ближневосточный Гонконг или Сингапур.

Это оказалось весьма специфическим Сингапуром. Люди, бывавшие в Сингапуре, знают местную шуточку про «fine city», обыгрывающую одинаково звучащие слова «красивый» и «штраф» — штрафов там действительно много, и они драконовские.

Под властью ХАМАСа люди платят не штрафы, а налоги.

Итак — налог на сигареты в 50% (доход ХАМАСу в 120 миллионов долларов в год). За ввоз в сектор из Израиля или Египта каждой тонны овощей житель Газы платит террористам по 300 шекелей. Каждый раз, когда частный грузовик оказывается на улице Салах ад-Дина, главной улице сектора, казна террористов обогащается на 100 шекелей. В секторе существует монополия ХАМАСа на обмен валюты и все операции облагаются налогом.

После ухода израильтян появилась новая статья расходов у ресторанов и индустрии развлечений — $1000 в год на ХАМАС. Облагается дополнительным налогом каждая сделка с недвижимостью — 17%.

Отдельной статьёй дохода администрации Газы является гуманитарная помощь. Один лишь Катар перечисляет ХАМАСу около 300 миллионов долларов в год. А ведь есть ещё Турция, Иран (от 200 до 350 миллионов в год), Россия, западные гуманисты, ООН… Это делает ХАМАС одной из богатейших террористических организаций в мире. Не забывают себя и лидеры ХАМАСа. Личное состояние Халеда Машаля оценивается в 2.6 миллиардов долларов.

А население? Какое население? Оно имеет теперь почетную обязанность служить живым щитом для бандитов, давать им использовать свои дома в качестве пусковых площадок для ракет и хранилищ для взрывчатки. С другой стороны, после ухода оккупантов исчезла необходимость батрачить на их заводах. Нового производства в Газе так и не появилось. Так что безработица в секторе приближается к 50%.

Vladimir Vinokur

22 мая, 2021 | Tags: , | Category: Культура, Общество, Политика, Статьи
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