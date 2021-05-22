Как же хорошо дышится в освобожденном Арканаре (о терроризме)

В 2005 году Израиль в одностороннем порядке вышел из сектора Газы и эвакуировал поселения. Израильтяне ушли и закрыли свои оккупационные промзоны и фермы. Сбылась мечта Ясира Арафата — хотя бы в одной части Палестины не осталось ни единого живого еврея.

Более того, в результате уникальной операции военного раввината были эвакуированы даже еврейские могилы. Свободные палестинцы начали строить обещанный им западными миротворцами ближневосточный Гонконг или Сингапур.

Это оказалось весьма специфическим Сингапуром. Люди, бывавшие в Сингапуре, знают местную шуточку про «fine city», обыгрывающую одинаково звучащие слова «красивый» и «штраф» — штрафов там действительно много, и они драконовские.

Под властью ХАМАСа люди платят не штрафы, а налоги.