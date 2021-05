Джаред Падалеки умилил фанаток одним фото c собачкой США ввели санкции против 4 российских компаний и 13 судов, строящих Nord Stream 2 » Израильские ученые открыли вЭйлатском заливе уникальное хордовое животное со способностью полной регенераци Уникальные свойства регенерации асцидии из Эйлатского залива могут открыть новые перспективы и для людей.​ Уникальное открытие в Эйлатском заливе — исследователи Тель-Авивского университета обнаружили там новую разновидность морского животного асцидии, способную регенерировать все свои органы, даже будучи разрезанной на три части. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тель-Авивского Университета. Исследованием руководили профессор Ноа Шенкар, профессор Дороти Хушон-Пупко и Таль Гордон из школы зоологии факультета естественных наук Тель-Авивского университета и Музея естественной истории им. Стейнхардта. Сообщения об открытии опубликованы в ведущем тематическом научном журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology. «Это открытие имеет большое значение, поскольку асцидия принадлежит к типу хордовых — животным с спинным мозгом — к которому также относятся и люди», — объясняет профессор Ноа Шенкар. «Способность регенерировать органы широко распространена в животном мире, и даже среди хордовых можно встретить животных, которые регенерируют отдельные органы, например ящерицы, отращивающие себе новый хвост. Однако на этот раз мы обнаружили хордовое животное, способное регенерировать все свои органы, даже если его разрезать на три части, причем каждая часть точно «знает», как восстановить функционирование всех недостающих систем своего организма в течение короткого периода времени». Существуют сотни видов асцидий, и они встречаются во всех океанах и морях мира. Любой, кто когда-либо открывал глаза под водой, видел асцидий, не подозревая об этом, поскольку они часто маскируются под комки на камнях и их трудно различить. Животное, которое является предметом этого нового исследования, — это асцидия вида Polycarpa mytiligera, который очень распространен на коралловых рифах Эйлата. «Асцидия это простой организм с двумя отверстиями — ртом и клоакой», — рассказывает Таль Гордон, посвятивший исследованию этого животного свою докторскую диссертацию. «Внутри ее тела находится центральный орган, напоминающий ситечко, и животное всасывает воду через сифон, фильтрует из нее частицы пищи и выбрасывает воду из клоаки. При этом среди беспозвоночных именно асцидии считаются наиболее близкими к человеку с эволюционной точки зрения». Асцидии известны своей регенеративной способностью, но до сих пор эти способности были выявлены в основном при бесполом размножении. Никогда ранее такая высокая регенерационная способность не обнаруживалась у хордовых животных, размножающихся только половым путем. Таль Гордон: «Существуют виды асцидий, которые используют простую регенерацию для размножения, но они ведут групповой, «колониальный» образ жизни, где множество идентичных особей связаны друг с другом. Асцидия из Эйлата представляет собой организм, ведущий одиночный образ жизни и, как и мы, не способный к бесполому размножению. Сначала мы установили, что этот вид способен регенерировать свою пищеварительную систему, рот и клоаку в течение нескольких дней. Затем мы решили проверить, способен ли он обновить все системы организма сразу, и разрезали несколько асцидий на две части. Все они без проблем смогли восполнить удаленные участки. Мы продолжили эксперимент и разрезали уже несколько десятков асцидий на три фрагмента, оставив часть тела без нервного центра, сердца и части пищеварительной системы. Вопреки нашим ожиданиям каждый фрагмент каждой асцидии регенерировал все свои органы. Никогда прежде и нигде в мире не была обнаружена такая способность к регенерации у одиночных видов, размножающихся половым путем». Проф. Шенкар: «Еще на заре цивилизации людей поражала способность некоторых животных восстанавливать поврежденные или потерянные органы. Регенерация — чудесная способность, которой мы обладаем в очень ограниченной степени, и мы хотели бы понять ее механизм, чтобы попытаться применить его на нашем собственном теле. Каждый любитель подводного плавания в Эйлатском заливе может увидеть своими глазами эту загадочную асцидию, которая может помочь нам понять процессы обновления тканей на благо всего человечества». https://stmegi.com/posts/88513/izrailskie-uchenye-otkryli-v-eylatskom-zalive-unikalnoe-morskoe-zhivotnoe-so-sposobnostyu-regenerats/