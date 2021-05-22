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Джаред Падалеки умилил фанаток одним фото c собачкой

Джаред Падалеки умилил фанаток одним фото

Получивший мировую известность благодаря роли Сэма Винчестера Джаред Падалеки заставил фанаток пищать от восторга трогательным семейным снимком.

Актер поделился с общественностью радостью: в его семье на одно живое существо стало больше. Как оказалось, буквально пару дней назад Падалеки завел еще одну собаку, которую тут же ассоциировал с собственным ребенком.

«Его зовут Бриджер. Он появился у нас на этой неделе. У него светлая шерсть, карие глаза, и он немного слюнявый. Я с нетерпением жду возможности попинать с ним мяч», — поделился он своим восторгом в Instagram.

22 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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