ЦАХАЛ: большая часть ракетных установок ХАМАСа и не менее 10,000 ракет уцелели

После прекращения огня в армии признают, что урон, нанесенный операцией «Страж стен» ракетному арсеналу ХАМАСа не столь велик, и порядка 60% пусковых установок в Газе уцелели, так как у ЦАХАЛа не было разведданных об их местонахождении.

По оценке ЦАХАЛа, в арсенале ХАМАСа все еще имеется не менее 10,000 ракет, и он сохраняет возможность продолжать интенсивные обстрелы израильской территории — включая районы, находящиеся в десятках километров от границ Газы.

Основные усилия ВВС ЦАХАЛа были сосредоточены на этот раз на уничтожении сети подземных тоннелей («метро Газы). План этой операции под кодовым названием «Даром Кахоль», был утвержден еще при министре обороны Либермане и с тех пор дорабатывался и уточнялся. Планировалось уничтожить в тоннелях как можно больше командиров ХАМАСа. СМИ сообщили, что с операцией поспешили и цели были достигнуты лишь частично, — однако в ЦАХАЛе все-таки считают ее успешной и верят, что ХАМАС еще не извлек из-под руин тоннелей тела всех погибших.

https://news.israelinfo.co.il/politics/95000