Британские ученые выявили «тройную мутацию» коронавируса с необычной комбинацией генов

Исследователи назвали мутацию VUI-21MAY-01 или AV.1. Пока нет данных, что этот вид устойчив к вакцинам или более заразен, чем существующие штаммы. К настоящему моменту зафиксировано 49 случаев заражения новым типом вируса, инфицированные в основном являются жителями Йоркшира и Хамбера.

Отмечается, что ученые тщательно следят за ситуацией. Тем не менее британские власти уже сообщили о готовности принять меры, которые помогут избежать распространения любых видов коронавируса.