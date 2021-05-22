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Британские ученые выявили «тройную мутацию» коронавируса с необычной комбинацией генов

Новый вариант коронавируса выявили британские вирусологи из графства Йоркшир. Как сообщает Daily Mail, речь идет о новом «тройном мутантном» виде вируса с необычной комбинацией генов.

Исследователи назвали мутацию VUI-21MAY-01 или AV.1. Пока нет данных, что этот вид устойчив к вакцинам или более заразен, чем существующие штаммы. К настоящему моменту зафиксировано 49 случаев заражения новым типом вируса, инфицированные в основном являются жителями Йоркшира и Хамбера.

Отмечается, что ученые тщательно следят за ситуацией. Тем не менее британские власти уже сообщили о готовности принять меры, которые помогут избежать распространения любых видов коронавируса.

22 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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