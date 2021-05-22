Ани Лорак потеряла свой бизнес после скандала с домогательствами Меладзе

Налоговая служба обратила внимание на компанию Ани Лорак «Ани Лорак Продакшн» и занялась ее ликвидацией по причине несоответствия юридического адреса фактическому. По информации юриста Михаила Алексеева, с данной проблемой столкнулась не только Каролина Куек (имя певицы по паспорту), но и тысячи других владельцев бизнесов. «ООО «Ани Лорак Продакшн», учредителем и директором которой является Каролина Куек, тоже была вполне приличная. Но если ее фирму закроют, артистка будет наказана: несколько лет она не сможет открывать и возглавлять компании», — цитата специалиста «кр.ru».



Отметим, что это не единственная проблема, которая настигла знаменитость в последние несколько недель. Некоторые пользователи, узнав, что у селебрити начались проблемы практически сразу же после конфликтной ситуации, возникшей на почве интервью о домогательствах Меладзе, связали две эти ситуации и посчитали, что карьера Ани начала рушиться из-за хейта и обвинений общественности, которая вступилась за музыкального продюсера.

«Не удивлюсь если так оно и есть. У Ани много подписчиков влиятельных людей. Могли постараться», «Вот меня насторожило только то что она записала ответ на хейт и такая типа Меладзе ни в чем не виноват. Почему так мнение поменяла быстро?», «Подписчики подгадили?»- открыли обсуждения подписчики Ани.