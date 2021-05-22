Актёры-дети, которые не сломались, как большинство, и стали признанными звёздами

Существует странная и пугающая закономерность: большинство детей-актёров, которые сыграли культовые роли в кино в детском возрасте, почему-то либо не продолжают актерскую карьеру, либо уходят из жизни в раннем возрасте от вредных привычек. Психологи не дают точного ответа, почему это явление оказывается столь частым, уходя в размытые формулировки о лишении детства. Данный материал расскажет об актёрах, которые получили славу в детстве, но не сломались и стали в результате передовыми и знаменитыми личностями.

1. Леонардо ДиКаприо

Ах вот ты какой, Мейсон в детстве!!!

Очень многие ошибочно полагают, что Леонардо ДиКаприо случился в нашей жизни в момент выхода «Титаника». Этот фильм на протяжении 12 лет оставался самым кассовым. Посетить данный фильм в кинотеатре постсоветских стран удавалось только в битком набитом кинозале. Но нет, Лео появился в киноиндустрии не тогда.

Леонардо ДиКаприо в 2019 году. / Фото: wikipedia.org

На самом деле актер снимался с подросткового возраста. Опытные фанаты телесериалов постсоветского пространства помнят, как по улицам городов не ездили машины в тот час, когда в начале девяностых шла очередная серия американской «Санта-Барбары» — сразу после падения железного занавеса ввиду распада «совка». Этот сериал просто парализовал постсоветские города — его смотрели от мала до велика, мужчины и женщины. Так вот: Мейсона Кепвелла в детстве играл именно Лео ДиКаприо. И это была уже третья его роль!

2. Алексей Серебряков

Серебряков играет с детства.

Мощный российский хара́ктерный актер Алексей Серебряков вовсе не родился с лицом маньяка, чтобы начать играть яркие роли в зрелом возрасте. Алексей начал карьеру в кино в 13 лет. Его первая звёздная роль свершилась в фильме «Вечный зов» в жанре семейной саги, снятом по одноимённому роману Анатолия Иванова. Этот фильм помнят многие наши родители-киноманы. Проект снимался на «Мосфильме» с 1973 по 1983 годы.

Алексей Серебряков в 2019 году. / Фото: wikipedia.org

На материалах событий полувека (с 1906 по 1961 годы) в фильме показана история семьи Савельевых. Как и их односельчане, они проходят через две войны (с Японией и Первую мировую), революцию, Гражданскую войну, коллективизацию и период репрессий, Великую Отечественную войну и послевоенное время.

3. Дэниел Рэдклифф

Редклифф дебютировал в кино в 9 лет в фильме ДЭВИД КОППЕРФИЛД.

Исполнитель культовой роли Гарри Поттера попал в наш данный материал воистину чудом. Дело в том, что маленькому актеру была так ненавистна его слава в раннем возрасте, ему было так тяжко быть повсюду узнаваемым, что он стал ненавидеть всё вокруг и искал утешения в алкоголе и наркотиках. Но Дэниелу удалось справиться с пагубными привычками и стать топовым британским актером на сегодняшний день. Актер играет преимущественно в театре, но при этом изыскивает возможность время от времени появляться в потрясающих фильмах, от игры в которых просто в жилах стынет кровь: притча «Рога», «Записки юного доктора» по Булгакову, «Вопль», в котором он исполняет праотца битников Гинсберга, — когда ты смотришь данные фильмы, то не можешь перестать поражаться таланту Рэдклиффа.

Дэниел Рэдклифф в 2019 году. / Фото: kino-teatr.ru

4. Анна Каменкова

Звезда с 5 лет.

Актриса Анна Каменкова впервые снялась в кино в фильме «Девочка ищет отца» в 5 лет. Ее карьера весьма обширна, она снималась всю жизнь в кино, играла в театре. В настоящее время снимается в топовых российских телесериалах. Но среди них Анна выбирает только те проекты, которые кажутся достойными. Например сериалы «Тест на беременность», «Семейное дело» и «Метод Фрейда». Фильм с ее участием «Три сестры» 2017 года показывали в кинотеатрах Европы. Помимо съёмок и работы в театре, Анна Каменкова известна как мастер дубляжа. Её голосом говорят многие герои не только советских и российских фильмов, но и известных зарубежных картин, например, Уитни Хьюстон в «Телохранителе», Джоди Фостер в «Молчании ягнят» и Джулия Робертс в «Ноттинг Хилле».

Анна Каменкова в 2019 году. / Фото: kino-teatr.ru