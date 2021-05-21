Warner Bros. переснимет эротический триллер с Катрин Денев

Киностудия Warner Bros, запускает в производство новую версию эротического вампирского триллера под названием «Голод», который был основан на одноименном произведении писателя Уитли Стрибера. Постановщиком выступит Энджела Робинсон, создательница ленты «Профессор Марстон и Чудо-Женщины».

В оригинальной экранизации, режиссером которой стал Тони Скотт, главную роль исполнила Катрин Денев. Она изобразила живущую несколько сотен лет вампиршу Мириам, которая обещает вечную жизнь своим любовникам с помощью инъекций ее крови. Когда ее возлюбленный Джон (Дэвид Боуи) начинает слишком быстро стареть, она обращается за помощью к геронтологу Саре (Сьюзен Сарандон), чтобы найти лекарство. Все трое составляют опасный любовный треугольник, наполненный предательством и сексом.

Ранее Warner Bros. уже попыталась снять римейк «Голода». В 2009 году студия объявила о планах по созданию новой версии. Среди возможных участниц назывались Аня Тейлор-Джой и Дженнифер Лоуренс. Остается неизвестным, будет ли какая-либо из этих актрис участвовать в новой итерации.

Отметим, что Робинсон уже приходилось ранее участвовать в проектах, посвященных вампирам. Она работала над некоторыми эпизодами популярного телевизионного сериала «Настоящая кровь».