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Верховна Рада Украины призвала США остановить «Северный поток-2»

Народные депутаты Украины проголосовали за резолюцию с требованием прекратить строительство «Северного потока-2». Документ, поддержанный 292 парламентариями, адресован американским властям.

Члены Верховной рады согласились с тем, что Москва пытается использовать энергетическую сферу как «инструмент гибридной войны». Как известно, трубопровод «Северный поток-2» предназначен для транспортировки российского газа в обход Украины.

В резолюции отмечается, что «Северный поток-2» угрожает не только «Незалежной», но и Европе.

Нардепы попросили Конгресс США применить «все законные инструменты для необратимой остановки строительства». Для этого, по мнению Киева, Вашингтон должен ввести «блокирующие» санкции против всех участников прокладки газопровода, в том числе против оператора «геополитического» проекта — компании Nord Stream 2 AG во главе с близким к Кремлю экс-разведчиком «Штази» Маттиасом Варнигом.

21 мая, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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