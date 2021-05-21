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В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы за киберпреступление

В США осудили гражданина России за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность. Как следует из сообщения американского Минюста, к пяти годам тюрьмы приговорен 35-летний Антон Богданов.

Ему также назначен штраф в размере $476,7 тыс.

По версии следствия, в 2014–2016 годы россиянин под онлайн-псевдонимом «Кусок» вместе с сообщниками взломали компьютерную систему частных компаний, работающих с налоговыми данными, подменили информацию в декларациях и получили на свои счета налоговые вычеты граждан на $1,5 млн.

Богданова задержали в ноябре 2018 года в Бангкоке и экстрадировали в США. Россиянин признал свою вину.

21 мая, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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