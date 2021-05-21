В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы за киберпреступление

Ему также назначен штраф в размере $476,7 тыс.

По версии следствия, в 2014–2016 годы россиянин под онлайн-псевдонимом «Кусок» вместе с сообщниками взломали компьютерную систему частных компаний, работающих с налоговыми данными, подменили информацию в декларациях и получили на свои счета налоговые вычеты граждан на $1,5 млн.

Богданова задержали в ноябре 2018 года в Бангкоке и экстрадировали в США. Россиянин признал свою вину.