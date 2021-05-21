В Иерусалиме возникли новые массовые стычки: полицейских забросали камнями

В Иерусалиме на Храмовой горе произошли массовые беспорядки, участники столкновений начали бросать в полицейских камнями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полиции Израиля Михаэля Зингермана.

«Сразу после молитвы начались массовые беспорядки на Храмовой горе, начали забрасывать полицейских камнями, нарушать общественный порядок», — заявил он.

По словам Зингермана, полицейским приказали зайти на Храмовую гору с целью наведения порядка и «дать возможность людям, не принимающим участия в беспорядках», спокойно ее покинуть.

По данным агентства, не менее 15 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией на территории мечети Аль-Акса.