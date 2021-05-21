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В Эквадоре в грузе с бананами для России опять нашли кокаин

Телеканал Ecuavisa утверждает, что эквадорская полиция перехватила крупную партию наркотиков, которые пошли бы в РФ и в Бельгию. Преступники пытались переправить кокаин, замаскировав его среди бананов.

Всего во фруктах в порту Гуаякиля были найдены 805 брикетов с кокаином на «несколько миллионов долларов США».

В какой российский порт шло судно с опасной контрабандой, не уточняется, но ранее наркотики находили в грузах, прибывших в Петербург.

Добавим, что в центре скандала с кокаином в 2016 году фигурировало и посольство России в Аргентине. В дипмиссии были найдены чемоданы с 400 кг этого наркотика.

21 мая, 2021 | Category: Новости, Россия
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