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В Беларуси против тысячи человек возбудили уголовные дела о беспорядках

В Беларуси возбудили уголовные дела о массовых беспорядках против почти тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

В генеральной прокуратуре рассказали, что в суды направлены 667 уголовных дел в отношении 944 граждан.

Им вменяются участие в беспорядках, грубое нарушение общественного порядка, насилие и угрозы в отношении правоохранительных органов, хулиганство, надругательство над государственной символикой и прочее.

По данным надзорного ведомства, уже осуждены 682 человека.

21 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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