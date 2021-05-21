Сторонники Палестины устроили еврейские погромы в Нью-Йорке В Нью-Йорке разыграют пять миллионов долларов за прививку от COVID-19 » В Беларуси против тысячи человек возбудили уголовные дела о беспорядках В Беларуси возбудили уголовные дела о массовых беспорядках против почти тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад». В генеральной прокуратуре рассказали, что в суды направлены 667 уголовных дел в отношении 944 граждан. Им вменяются участие в беспорядках, грубое нарушение общественного порядка, насилие и угрозы в отношении правоохранительных органов, хулиганство, надругательство над государственной символикой и прочее. По данным надзорного ведомства, уже осуждены 682 человека.