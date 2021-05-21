Ученые нашли насекомое, которое может летать на астероидах

Тихоходки — одни из самых сложных форм жизни, когда-либо обнаруженных на Земле. Ученые высказали предположение, что они (или аналогичные организмы) могут сеять жизнь в космосе, «путешествуя автостопом» на астероидах. Теперь исследователи проверили эту гипотезу, выстрелив тихоходками из газового пистолета в песок и посмотрев, насколько хорошо они выживают.

Тихоходки, столкнувшись с суровыми условиями окружающей среды, высыхают и сворачиваются в защитный шар, называемый чаном, что позволяет им выжить, пока условия снова не станут более благоприятными. Было замечено, что при этом они выживают при температурах кипения и замерзания, интенсивной радиации, сокрушительном давлении, подобном давлению на дне морских глубин, и даже способны совершать путешествия в космос.

Поэтому тихоходки рассматривались как кандидаты на панспермию — гипотезу, которая предполагает, что жизнь может распространяться между планетами и лунами посредством астероидов.

Для своей работы команда ученых заморозила образцы тихоходок на 48 часов, что заставило их принять форму защитного чана. Затем они загрузили образцы в нейлоновый кожух и выстрелили из легкого газового пистолета в песок. Были измерены скорости удара и ударное давление, а затем тихоходки были собраны для осмотра полученных повреждений.

Исследователи определили верхний предел их выживаемости в этом сценарии — скорость удара 3240 км/ч , что создает скачок давления в 1,14 гигапаскалей (ГПа). Максимальная скорость, на которой выжили 100% тихоходок, составила 2621 км/ч , в то время как около 60% продолжали выдерживать удары до 2970 км/ч.

Команда заметила, что оставшимся в живых тихоходкам потребовалось до 36 часов, чтобы выйти из состояния чана и снова начать движение — намного дольше, чем контрольной группе, которая была заморожена, а затем разморожена, но не проходила испытания. Им потребовалось 8–9 часов, чтобы восстановиться.

Исследователи говорят, что большинство ударов астероидов создадут слишком высокое для тихоходок давление, но часть из ударов происходит медленнее, в пределах допустимого диапазона. Например, до трети столкновений с астероидами на Луне могут быть пригодны для выживания тихоходок. Это люди, возможно, уже случайно проверили при крушении спускаемого аппарата «Берешит» в 2019 году, на котором находились замороженные тихоходки. Насколько хорошо они справятся с новой ситуацией, это уже другой вопрос.

Команда также утверждает, что эти результаты могут быть использованы для проверки того, живут ли тихоходки или другие аналогичные формы жизни в других мирах нашей солнечной системы. Ледяные спутники Европа и Энцелад имеют подземные океаны, потенциально пригодные для обитания микроорганизмов, и мы могли бы найти доказательства существования жизни, проверив струи воды, которые они выбрасывают в космос через трещины в ледяной оболочке.