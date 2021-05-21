Ученые изобрели роботов-молекул, которые создают материю

В исследованиях, посвященных роевой робототехнике, обычно используются теоретические подходы для абстрактного описания роботизированных систем. Теоретическая модель, которая чаще всего используется в исследованиях робототехники, — это OBLOT, представляющая роботов в качестве простых систем, идентичных, без памяти и неспособных общаться друг с другом.

«MOBLOT — это новая модель теоретической роевой робототехники», — рассказал Альфредо Наварра, один из исследователей. — «Аббревиатура расшифровывается как Molecular OBLivious robOTs, поскольку мы вдохновлялись природой: подобно атомам, объединяющимся в молекулы, в MOBLOT простые роботы могут перемещаться, образуя более сложные вычислительные единицы (которые также называются молекулами в модели)».

После формирования молекулярные роботы могут принимать любую форму на основе определенных композиционных свойств, образуя роботизированную «материю». После формирования заданной формы, если появятся другие входные сигналы или стимулы, молекулы могут автоматически самореконфигурировать свои позиции, чтобы изменить эту форму.

«Наша конечная цель — смоделировать роботизированную материю, которая может алгоритмически изменять форму. До сих пор такая теоретическая модель не рассматривалась», — заключает Наварра.

По сравнению с моделью OBLOT и другими подходами в робототехнике, модель MOBLOT может применяться в большем количестве сценариев, в которых нарушается симметрия формирования роя роботов. По сути, модель формализует поведение очень простых роботов, которые могут образовывать более сложные роботизированные структуры («молекулы»), которые, в свою очередь, могут образовывать различные виды конечных соединений («материи»).

Кроме того, новая теоретическая модель может вдохновить другие команды на разработку роботов с композиционными характеристиками, которые напоминают характеристики описываемых роботизированных систем.