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У «Чужих на районе» будет сиквел

У "Чужих на районе" будет сиквел

Через 10 лет после выхода на экраны веселого сайфая «Чужие на районе» создатели фильма запускают в производство сиквел. В режиссерское кресло вернется Джо Корниш (он же написал сценарий), а роль гопника Мозеса снова сыграет Джон Бойега. Производственные хлопоты разделят компании StudioCanal, Film4, Complete Fiction Pictures и UpperRoom Productions.

В оригинале, получившем хорошую прессу и заработавшем культовый статус, банда гопников из Южного Лондона вступила в схватку с агрессивными пришельцами. Сюжет сиквела пока что держится в секрете.

За десять лет, прошедших с выхода «Чужих на районе», Бойега успел сняться в последней трилогии «Звездных войн», а режиссер Корниш (приятель Эдгара Райта, Саймона Пегга и Ника Фроста) поставил всего лишь один фильм — скромное семейное фэнтези «Рожденный стать королем».

21 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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