Сыгравшая принцессу Диану актриса снялась в прозрачном платье

На размещенных в сети кадрах 24-летняя знаменитость позирует в платье из прозрачной черной ткани с длинными рукавами и открытой спиной длины макси лондонского бренда Knwls. Ее образ дополнили темные босоножки на каблуках с открытым носом и шелковый клатч черного цвета марки Roop.

Известно, что в описанном образе Коррин появилась на дне рождении английского дизайнера Харриса Рида (Harris Reed). На снимках актриса запечатлена в нескольких локациях. Так, девушку сфотографировали в лифте, на лестнице и в туалете, сидящей на унитазе.

Пользователи сети восхитились внешним видом звезды в комментариях под публикацией. «О мой бог, ты выглядишь просто потрясающе!», «Ты икона и легенда!», «Великолепное платье!», «Я обожаю тебя, королева!», «Ты невероятно красивая девушка!» — писали они.

В ноябре 2020 года Эмма Коррин снялась с небритыми подмышками для обложки цифрового издания GQ Hype. На фото знаменитость позирует в черной кожаной юбке и полупрозрачной блузке, через которую просвечивает кружевной бюстгальтер бренда Agent Provocateur. На другом снимке девушка позирует полуобнаженной: она одета в сетчатое платье, через которое видны ее трусы и грудь, заклеенная зеленым скотчем. На третьем кадре она снимается в черном платье модного дома Yves Saint Laurent с декольте, при этом видно, что у актрисы небритые подмышки.