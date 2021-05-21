Светлана Лобода поделилась редкими снимками из семейного архива в честь трехлетия дочери Тильды

Сегодня 38-летняя Светлана Лобода празднует день рождения младшей дочери Тильды: ей исполняется три года. По этому случаю поп-звезда поделилась в своем инстаграме серией редких кадров из домашнего архива, которые сопроводила трогательным поздравлением.

Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время, и как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю, — подписала фотографии с малышкой Лобода.

Светлана Лобода с новорожденной дочерью Тильдой

Один из снимков был сделан чуть ли не в первый месяц после появления малышки на свет — на нем Светлана нежно прижимает новорожденную дочь к груди. Лобода также добавила несколько новых фото Тильды в профиль — в последнее время звезда вообще стала чаще показывать малышку в соцсетях, хотя раньше предпочитала скрывать ее лицо.

Светлана Лобода с дочерью Тильдой

Напомним, что личность отца младшей дочери Светлана Лобода по-прежнему держит в секрете. Многие интернет-пользователи уверены, что певица родила ребенка от фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которой ей в свое время приписывали роман. К слову, ни его отцовство, ни роман с ним Лобода никогда не подтверждала.

Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евангелиной

У певицы также подрастает старшая дочь Евангелина, которую она родила от украинского хореографа и танцора Андрея Царя. Недавно Лобода устроила шумную вечеринку по случаю 10-летия девочки: вместе со своими друзьями она от души повеселилась в столичном парке развлечений. Сама певица, к слову, присутствовать на празднике не смогла, потому что в тот период болела коронавирусом. Сейчас Светлана уже восстановилась после болезни и вернулась к активной творческой деятельности.