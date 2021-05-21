“Студія Квартал 95” продовжує підкорювати російське телебачення новими проектами

Російський канал СТС оголосив про прем’єра серіалу “100 000 хвилин разом”, який був знятий “Студією Квартал 95”, що заснував президент України Володимир Зеленський.

Трейлер серіалу опублікований на офіційному YouTube-каналі СТС.

“16-серійний телесеріал в жанрі ліричної комедії є історією про подружжя, яке після 7 років шлюбу виявилося на 69 днів замкнутим на карантині у власному будинку. Він – успішний пілот, вона – впевнена в собі фітнес-тренер. Чи зможуть ці два лідери пройти всі випробування самоізоляції, на якій опинились в реальному житті мільйони людей по всьому світу? “, – йдеться в описі серіалу на сайті” Студії кварталу 95 “.

Повідомляється, що прем’єра серіалу “100 000 хвилин разом” відбудеться 7 червня.

Серіал був знятий у 2020 році. Режисером проєкту виступив Руслан Ханумак, він же зіграв головну роль. Другу головну роль зіграла актриса Дарина Рибак.

Раніше СБУ відмовилась розслідувати продаж компанією Зеленського серіалу “Папік” в Росію.

Перед цим Рада національної безпеки і оборони (РНБО) заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю “СТС Медіа”, що володіє телеканалом “СТС”, а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал “Папік” компанією “Студія “Квартал 95” згаданому російському телеканалу.