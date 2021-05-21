Сторонники Палестины устроили еврейские погромы в Нью-Йорке

В Нью-Йорке за дни конфликта между Израилем и ХАМАС резко участились нападения на членов еврейской общины. По информации правозащитников, которую приводит портал «Новости Израиля», произошло по меньшей мере 193 таких инцидента.

В одном из случаев демонстранты пытались напасть на посетителей еврейского ресторана.

Сторонники Палестины также выкрикивали, что Израиль убивает палестинских детей.

Как сообщалось, после 11 дней конфликта Израиль и военизированные группировки из сектора Газа договорились о режиме прекращения огня. Соглашение приветствовали Россия, Германия и Евросоюз в целом.