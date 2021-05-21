Стала известна причина смерти Мальвины из «Приключений Буратино»

«Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней! Это случилось в 10:30 утра, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы «, — Алексей Войтюк.

Причиной смерти Татьяны стал рак, который ей диагностировали три года назад.

Напомним, «самая красивая девочка с голубыми волосами» попала в фильм «Приключение Буратино» случайно. Известно, что ассистент, который искал актрису на роль Мальвины, случайно увидел Татьяну в поезде. Тогда он понял, что именно она должна играть одну из главных ролей в картине. Утвердил ее на роль режиссер Леонид Нечаев. После выхода ленты на маленькую Татьяну обрушилась популярность и неимоверная слава. Ее обожали все.

После Татьяна Проценко должна была сыграть в сказке «Про Красную Шапочку», однако девушка получила сотрясение и от роли пришлось отказаться. Вскоре Татьяна поменяла вид деятельности. Девушка окончила киноведческое отделение ВГИКа. Потом занималась компьютерной версткой, работала редактором на ТВ и в СМИ.