SpaceX получила контракт на отправку груза NASA на Луну в 2023 году

Частная аэрокосмическая компания SpaceX выиграла контракт на отправку на Луну в 2023 году посадочного аппарата Blue Ghost с грузом агентства NASA.

Сообщение об этом опубликовано на сайте компании Firefly Aerospace, которой принадлежит Blue Ghost. Отмечается, что аппарат будет отправлен на Луну «с помощью крайне надежной ракеты-носителя Falcon 9».

Firefly Aerospace, принадлежащая украинскому бизнесмену Максиму Полякову, в феврале нынешнего года получила контракт с NASA на $93,3 млн на доставку груза на поверхность Луны в 2023 году. Аппарат доставит на спутник Земли рабочие инструменты и полезный груз в рамках программы «Артемида» по освоению Луны.