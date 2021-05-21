Создатели Гарри Поттера пообещали его фанатам сразу два сюрприза

В 2021 году сага о Гарри Поттере празднует 20-летие, к юбилею культового фильма создатели киноленты подготовили несколько сюрпризов для своих поклонников.

Речь идет о двух сериалах нового формата. Это будет викторина, состоящая из четырех частей, и документальный фильм, который расскажет о съемках легендарной ленты о мальчике-волшебнике.

Известно, что над картинами уже работают компании Warner Bros. Unscripted Television и Warner Horizon.

Пока неизвестно в точности, о чем будет сериал-викторина и что он должен повествовать зрителям. Но фанаты ожидают интересного сюжета с фантастическими событиями.

Заметим, что первая часть фильма под названием Гарри Поттер и философский камень вышла 16 ноября 2001 года. Вскоре одна за другой начали появляться другие серии фильма. Последний — восьмой — эпизод, который состоял из двух частей, был экранизирован в 2011 году.

Кроме того, бюджет фильма составил полтора миллиарда долларов, а кассовые сборы всех эпизодов — около десяти миллиардов долларов.