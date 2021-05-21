Создатели «Бэтмена» порадовали новым промо с Робертом Паттинсоном

Поклонники вселенной DC с нетерпением ждут любой новой информации о «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Студия WB опубликовала свежие фото звезды «Сумерек» в костюме готэмского рыцаря.

Фанаты отметили, что авторы не стали одевать Паттинсона в костюм Бэтмена определенной комиксной эпохи. Костюм соединяет черты всех Темных Рыцарей, чтобы угодить максимально большой аудитории.

Бэтмобиль выполнили в стиле ретро. Автомобиль борца с преступностью напоминает классические американские маслкары 70-х годов.

Мэтт Ривз, режиссер и сценарист «Бэтмена», поделился некоторыми деталями о фильме.

«Мало сделать один только костюм Бэтмена, хотя проработка его дизайна заняла у нас год. Нельзя забывать и о других важных вещах — Бэтмобиле и Бэтпещере. Я очень рад, что мне удалось прикоснуться к этой вселенной и внести свой вклад и свое видение в ее развитие», — сказал Ривз.

Главный злодей тоже будет достаточно колоритным — Пингвина сыграет загримированный до неузнаваемости Колин Фаррелл.