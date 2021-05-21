Создана фанатская версия «Гарри Поттера» с Киану Ривзом и Николасом Кейджем

Блогер Race Archibold создал фанатскую версию известной киносаги «Гарри Поттер». С помощью технологии дипфейк он показал, как бы выглядела поттериана с участием голливудских актеров. Видео на YouTube уже посмотрели более 56 тысяч раз.

Видео открывает диалог между сценаристом фильмов Стивом Кловсом и британской писательницей, автором книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Они обсуждают, что американским звездам не стоит играть в фильмах о юном волшебнике. Однако Race Archibold предложил свой взгляд на актерский состав саги.

Так, роль профессора Минервы Макгонагалл в шуточном ролике исполнила Мэрил Стрип. Волан-де-Морта сыграл Николас Кейдж, а Киану Ривз — Сириуса Блэка. В ролике также «поучаствовали» Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Адам Драйвер и другие знаменитости. Больше всего пользователям YouTube понравился новый взгляд на Того-кого-нельзя-называть. «Николас Кейдж в роли Волан-де-Морта вдохновлял больше всех», — писали в комментариях к видео.