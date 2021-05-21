«  
  »

Science: Обнаружен новый опасный вид коронавируса, разносчиками которого могут быть собаки

Потенциально опасный, ранее неизвестный науке вид коронавируса обнаружили американские ученые. Исследователи связывают его с заболеванием пневмонией восьми детей в Малайзии в 2017–2018 годах, пишет журнал Science со ссылкой на работу группы ученых, возглавляемой Анастасией Власовой из государственного университета Огайо.

Согласно исследованию, сходства в геноме изученных вирусов позволяют предположить, что детям могли передать вирус собаки. Пока точно сказать, действительно ли дети были заражены этим коронавирусом, ученые не могут. Тем более что к настоящему моменту им удалось добиться выживания коронавируса в клетках собаки, но не человека.

Специалисты не исключают, что вирус способен опасно мутировать. Исследования продолжаются.

21 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  