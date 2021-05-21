Саманту в «Сексе в большом городе» заменит небинарный персонаж В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы за киберпреступление » Science: Обнаружен новый опасный вид коронавируса, разносчиками которого могут быть собаки Потенциально опасный, ранее неизвестный науке вид коронавируса обнаружили американские ученые. Исследователи связывают его с заболеванием пневмонией восьми детей в Малайзии в 2017–2018 годах, пишет журнал Science со ссылкой на работу группы ученых, возглавляемой Анастасией Власовой из государственного университета Огайо. Согласно исследованию, сходства в геноме изученных вирусов позволяют предположить, что детям могли передать вирус собаки. Пока точно сказать, действительно ли дети были заражены этим коронавирусом, ученые не могут. Тем более что к настоящему моменту им удалось добиться выживания коронавируса в клетках собаки, но не человека. Специалисты не исключают, что вирус способен опасно мутировать. Исследования продолжаются.