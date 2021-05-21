Саманту в «Сексе в большом городе» заменит небинарный персонаж

Когда стало окончательно ясно, что Ким Кэттролл не будет сниматься в продолжении сериала «Секс в большом городе», поклонники шоу стали гадать, будут ли продюсеры искать ей замену.

На днях стало известно, что в продолжении шоу все же появится новый персонаж. К основному составу присоединится 45-летняя актриса Сара Рамирес, которая известна по роли в сериале «Анатомия страсти». В «Сексе в большом городе» Рамирес сыграет небинарного человека (небинарные люди не относят себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру) по имени Че Диас.

Она исполнит роль комика, в подкасте которого будет регулярно появляться Кэрри Брэдшоу, героиня Сары Джессики Паркер.

В сериал Рамирес пригласили после того, как Сара Джессика Паркер настояла на том, что в шоу должно быть больше разнообразия среди актерского состава. По мнению Паркер, сериал не должен быть полностью белым. Известно, что в перезагрузке легендарного шоу появятся как минимум три новых темнокожих персонажа.

Сара Рамирес в прошлом году совершила каминг-аут как небинарный человек. В сериале «Анатомия страсти» она сыграла ЛГБТ-персонажа — врача-ортопеда по имени Келли Торрес.

Помимо Ким Кэттролл, которая отказалась от участия в шоу (по некоторым данным, из-за вражды с Сарой Джессикой Паркер, по другим — из-за финансовой стороны вопроса), в нем также не появится и Крис Нот, сыгравший Мистера Бига.

Пока о примерной дате выхода продолжения сериала информации нет.