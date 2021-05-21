Росія пригрозила “міжнародною напруженістю” через відсутність води в окупованому Криму

Заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Ілля Тинохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що “водна блокада” окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.

Про це повідомляють російські ЗМІ, цитуючи Тихонова з відкриття міжнародної конференції “Чорноморське питання у фокусі світової політики” до 150-річчя Лондонській конвенції

“Не припиняються запеклі спроби Києва покарати населення Криму за його законний вибір на користь возз’єднання з Росією. Триваюча водна блокада півострова може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з наслідками, що важко передбачити. Такі дії не лише йдуть всупереч нормам міжнародного права, а й сприяють зростанню міжнародної напруженості”, – сказав Тихонов.

Представник МЗС РФ заявив, що не всі країни засвоїли уроки конференції в Лондоні в 1871 році, за підсумками якої було покладено край боротьбі провідних держав за сфери впливу в Чорноморському регіоні.

“Зараз ми знову спостерігаємо недалекоглядні спроби окремих держав переписати міжнародні правові норми, що встановлюють правила для використання Чорноморських проток”, – заявив Тихонов.

Він також заявив, що “провокації української влади в Керченській протоці й Азовському морі у 2018 році”, яким нібито потурали деякі західні партнери, “були здатні спровокувати новий конфлікт у Чорному морі”.

Нагадаємо, що окупаційна влада запровадить в Алушті більш жорсткий графік подачі води.