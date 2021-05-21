Полиция Ирландии подозревает в атаке на службу здравоохранения хакеров из Петербурга

В Ирландии спецслужбы и полиция расследуют кибератаку против ирландской Национальной службы здравоохранения (HSE), совершенную несколько дней назад. По мнению правоохранителей, преступники находятся в России, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTE.

По информации телеканала, следователи установили, что за атакой стоит группа хакеров, известная под названием Wizard Spider, которая базируется в России — в Санкт-Петербурге и около него. Сообщается, что правительство Ирландии уже контактировало с властями РФ по поводу инцидента и ущерба от него для ирландской системы здравоохранения.

В настоящее время ирландская полиция и спецслужбы ведут международное расследование в контакте с ФБР, Интерполом, Европолом и британским Национальным агентством по борьбе с преступностью.

13 и 14 мая системы HSE подверглись хакерской атаке. После этого на американском сайте Bleeping Computer 15 мая появилось сообщение от хакеров, якобы адресованное HSE, в котором злоумышленники потребовали выкуп в размере $20 млн за более чем 700 гигабайт личных данных. Власти Ирландии отказались выплачивать выкуп. Позднее представители HSE заявили о значительном ущербе для системы здравоохранения, однако не уточнили, попали ли в сеть украденные данные о пациентах.