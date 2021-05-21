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Ольга Бузова слила свой «голый орех» в Сеть

Кажется, артисты придумали новый способ увеличить активность на своей странице в Instagram. В последнее время один за другим они выкладывают полуголые фотографии в Сеть. Так, Ольга Бузова опубликовала довольно откровенный пост, который намекает на то, что она «в очень активном поиске».

Теледива разместила свои подкаченные ягодицы. На снимке она позирует напротив своего портера, подтянув салатовое боди и полностью обнажив ягодицы.

«Тренеру привет ✊🏻🌰», – подписала Ольга фотографию.

Отметим, Ольга часто показывает у себя в социальных сетях, как она занимается спортом. Бузова пропагандирует здоровый образ жизни и призывает своих подписчиков ходить в спортзал, или проводить тренировки на открытом воздухе. Однако такой «спортивный» снимок пользователи посчитали непристойным.

«Почему я должен смотреть на голый орех Бузовой?», «Она таким образом зазывает парней?», «Ей секса не хватает?», «Хорошо, что не поблагодарила гинеколога», «Пора бы уже включить свои мозги», – пишут хейтеры.

21 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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