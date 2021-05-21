Ольга Бузова слила свой «голый орех» в Сеть

Теледива разместила свои подкаченные ягодицы. На снимке она позирует напротив своего портера, подтянув салатовое боди и полностью обнажив ягодицы.

«Тренеру привет ✊🏻🌰», – подписала Ольга фотографию.

Отметим, Ольга часто показывает у себя в социальных сетях, как она занимается спортом. Бузова пропагандирует здоровый образ жизни и призывает своих подписчиков ходить в спортзал, или проводить тренировки на открытом воздухе. Однако такой «спортивный» снимок пользователи посчитали непристойным.

«Почему я должен смотреть на голый орех Бузовой?», «Она таким образом зазывает парней?», «Ей секса не хватает?», «Хорошо, что не поблагодарила гинеколога», «Пора бы уже включить свои мозги», – пишут хейтеры.