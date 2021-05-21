Неизвестный купил дом у бывшего мужа Дженнифер Лопес за фантастическую сумму

Бывший муж американской певицы Дженнифер Лопес Марк Энтони продал свой особняк в пригороде Майами. Имя покупателя осталось неизвестно. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Энтони понадобилось около восьми месяцев, чтобы найти покупателя. Изначально певец хотел выручить от сделки 27 миллионов долларов . Однако, по данным сайта Realtor.com, цена была снижена до 22,4 миллиона долларов .

Поместье под названием Villa Costanera занимает площадь более 20 тысяч квадратных футов (около 1,9 тысячи квадратных метров) и находится в закрытом поселке. Как удалось узнать изданию New York Post, в особняке есть 12 спален, 13 ванных комнат, три кухни и винный погреб. На участке оборудован причал и помещения для персонала.