Анджелина Джоли снялась в фотосессии с роем пчел на теле Кислородные концентраторы » Леди Гага рассказала, что забеременела после изнасилования 35-летняя Леди Гага открыто рассказала о своем опыте перенесенного сексуального насилия. Звезда призналась, что, когда ей было 19 лет, ее изнасиловал музыкальный продюсер (его имени она не назвала), после чего она забеременела. Об этом она рассказала в новом документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри «Я, которого вы не видите» (The Me You Can’t See), который посвящен проблеме психического здоровья. Мне было 19 лет, и я работала в индустрии. Продюсер сказал мне: «Сними свою одежду». Я ему отказала. Я ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался. Он не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше,

— сказала она. Гага рассказала, что сначала она почувствовала сильную боль, а затем — полное оцепенение. В результате этого у звезды случился нервный срыв, и она впала в депрессию. Спустя несколько лет певица попала в больницу, где ей оказывали психиатрическую помощь. Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную. Меня рвало и тошнило,

— рассказала она. Певица призналась, что после изнасилования этот продюсер запер ее в студии звукозаписи, где держал в течение нескольких месяцев и жестоко с ней обращался. Леди Гага добавила, что решила никогда не называть имени этого продюсера, так как больше не хочет с ним встречаться лицом к лицу. Певица также призналась, что занималась селфхармом, причиняя себе физическую боль. По признанию звезды, ей понадобилось три года, чтобы найти способы справиться с внутренними демонами. Сейчас она все еще продолжает свой путь к исцелению и работает над своим психоэмоциональным состоянием. ИСТОЧНИК Just Jared