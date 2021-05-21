Лангустины и креветки: учимся различать популярных ракообразных

Креветки — любимый морепродукт жителей нашей необъятной страны, а вот про лангустинов многие даже не знают. В Великобритании оба вида ракообразных считаются практически одним и тем же продуктом. Но все же эти представители фауны являются разными морепродуктами. В чем их отличия, а также чье мясо является самым вкусным, попробуем выяснить в этой статье

Ищем отличия: все, что вы хотели знать об этих морепродуктах, но боялись спросить.

Эти представители ракообразных готовятся абсолютно одинаково и на вкус их мясо очень похоже, однако отличия помогут разобраться, кого вы видите на прилавке магазина.

Лангустины: размер имеет значение

Изначально эти морские жители встречались только в северных морях, однако сейчас их можно найти даже в самых жарких краях, например, в Марокко. Самое распространенное место обитания — Средиземное море.

Размеры лангустинов могут доходить до 20-25 см. Являются родственниками лангустов, однако строение панциря больше идентично омару. Кстати, в Норвегии лангустинов считают одним из видов омаров.

Длинные и довольно тонкие клешни, а также размер в целом отличает этих ракообразных от креветок. Многие гурманы считают, что это один и тот же морепродукт. И правда, если бы не клешни, то по виду лангустины очень похожи на гигантские креветки.

Мясо этих существ более нежное и сладкое, однако это скорее дело вкуса. Немного отличается по цвету от креветочного.

Креветки: если они вам не нравятся, то вы просто не умеете их готовить

Ракообразные, о которых наслышан каждый. Водятся во всех существующих морях, а некоторые подвиды даже обитают в реках. Размеры креветок имеют огромный разброс в зависимости от вида: длину 1,5 см имеет самая маленькая из них, большие королевские креветки могут быть размером с лангустинов.

Наиболее вкусные креветки по мнению большинства — небольшие северные особи. Именно их мясо самое аппетитное и тающее во рту. Этот вид даже не нужно отваривать, достаточно просто обдать кипятком и наслаждаться чудесным вкусом морепродукта.

Если сравнивать мясо лангустинов и креветок, то у вторых текстура более волокнистая, что многим может не понравиться. Кроме того, у лангустинов полностью отсутствует запах: гурманы со всего мира отмечают это как очевидное достоинство.

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