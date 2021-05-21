Кислородные концентраторы

Последние годы стали непростыми для многих людей в связи с увеличившимся количеством заболеваний дыхательных путей. Это вызвано ухудшающейся экологической обстановкой и эпидемией коронавируса. Многие пациенты остро нуждаются в специальных устройствах, умеющих извлекать кислород из окружающего нас воздуха. На помощь приходят кислородные концентраторы.

Принцип работы

Приборы отличаются довольно простым строением. Они состоят из двух цилиндров, которые заполнены минералами. Минералы задерживают молекулы азота. Один фильтр пылевой, второй бактерицидный. Воздух под давлением проходит через два фильтра, а в третьем, молекулярном фильтре, образуется кислород. Этот фильтр называю цеолит. Кислород подаётся через маску. Работает прибор от сети или от аккумулятора. Процедура занимает по времени от получаса до часа.

Используют кислородные концентраторы при следующих заболеваниях:

бронхит;

ларингит;

обструктивная болезнь лёгких;

лёгочная гипертензия;

простуда;

недомогание;

прочие заболевания дыхательных путей;

любые симптомы кислородного голодания: головная боль, хроническая усталость, бессонница.

В период пандемии коронавируса кислородные концентраторы OSD получили широкое применение для профилактики затруднённого дыхания и осложнений.

Кислородные концентраторы бывают:

домашние;

медицинские;

универсальные.

Домашние концентраторы отличаются небольшими размерами и мобильностью. Производительность до 5 литров кислорода в минуту.

Медицинские концентраторы используются в медицинских учреждениях, автомобилях. Производительность до 10 литров кислорода в минуту.

Универсальные версии применяются как дома, так и в салонах красоты, спортивных клубах.

На что ещё стоит обратить внимание

Ещё одной важной характеристикой концентратора является насыщенность потока. Это процентная составляющая самого кислорода в воздухе. Оптимальное значение 97%. Постепенно этот показатель снижается из-за снижения ресурса цеолита.

Непрерывность – важное условие лечения кислородом. Оптимальный период – сутки.

Многофункциональность подразумевает наличие следующих дополнений:

увлажнитель;

диффузор;

дисплей;

таймер;

силиконовая маска;

канюля для носа;

шейкер.

Иногда можно слышать о кислородной зависимости. Это скорее миф. И всё-таки, следует соблюдать рекомендации и не злоупотреблять процедурой. На практике доказано, что вдыхание 100% кислорода в течение суток не наносит вреда человеческому организму. Даже в этом случае в лёгкие попадает только 30% кислорода.

Работа дыхательной системы не нарушается. Применение процедуры позволяет продлевать жизнь пациентам с проблемами дыхательной системы.

Кислородная подушка не может полноценно заменить концентратор кислорода.

Вот основные плюсы применения концентратора:

улучшается деятельность иммунной системы;

нормализуется работа сердца и сосудов;

улучшается состав крови;

уменьшаются проявления гипоксии;

растёт активность работы головного мозга.

Можно использовать прибор не только для лечения больных, но и просто для очистки воздуха в комнате. Концентратор не противопоказан для детей, беременных женщин. Его рекомендуется использовать перед сном на короткое время до часа. Он помогает улучшить состояние лёгких курящих людей.

При выборе кислородного концентратора необходимо обратить внимание на показатель уровня шума прибора, чтобы его использование не нарушало комфорт пациента. Шум должен быть не более, чем при работе холодильника, то есть практически не заметен для человеческого уха. Что касается компактности, домашние устройства обычно небольшие. И нельзя забывать о гарантийных сроках производителя.