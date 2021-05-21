Хелен Миррен рассказала о съемках в экшене Форсаж-9

Титулованная голливудская актриса Хелен Миррен недавно снялась в новой части культового фильма Форсаж-9 и рассказала о впечатлениях игры в экшене. Своими эмоциями кинозвезда поделилась с журналом ЕТ Оnline.

Миррен отметила, что давно мечтала о такой роли. Она хотела поганять на машине и «почувствовать ритм».

«Наконец-то я это сделала, да! А какая машина! И что за поездка по торговому центру в Лондоне! Это была самая крутая вещь на свете. И водить было потрясающе. И я научилась делать двойной выжим сцепления. Это было мечтой. Это было восхитительно», — рассказала актриса.

Отметим, Хелен исполнила роль Магдалины Шоу в нескольких частях Форсажа.

Кроме этого, звезда имеет огромный послужной список. В частности, у нее премии в области кино, телевидения и театра — Оскар, Эмми и Тони.