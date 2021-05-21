Грузия получит новый многомиллионный грант от США

Агентство по международному развитию США (USAID) выделило Грузии многомиллионный грант. На первом этапе страна получит 67 млн. долларов, хотя в целом сумма гранта составит 330 млн. долларов США и будет распределена в течение пяти лет. Соответствующее соглашение было подписано 21 мая в администрации правительства Грузии.

«Целью соглашения для содействия устойчивого развития Грузии являются создание высокооплачиваемых и качественных рабочих мест, усиление подотчетности правления и укрепление демократических достижений», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии подписания грантового соглашения.

Как отметил премьер, выделенная Соединенными Штатами помощь будет направлена на развитие экономики, свободного рынка, сельского хозяйства, укрепление верховенства закона и западной ориентации развития страны, урегулирование конфликтов, защиту прав человека, демократическое управление, базовое образование, социальные услуги и охрану окружающей среды.

«Поддержка общих ценностей»

В свою очередь посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан заявила, что выделенный Грузии грант является важным «шагом вперед» в стратегическом партнерстве США и Грузии, а также подтверждением поддержки общих ценностей, которые разделяют две страны. Она при этом отметила, что в течение следующих пяти лет США будут продолжать оказывать Грузии помощь в укреплении государственных институтов и создании возможностей для решения текущих и будущих проблем.

…с 1992 года по сей день помощь Грузии со стороны Соединенных Штатов составила 1,8 миллиарда долларов США

«Эта помощь создаст возможности по многим направлениям. Например, будет создана новая программа в области энергетической безопасности. Грузия сможет диверсифицировать энергоресурсы и снизить зависимость от России. Это позволит населению Грузии сократить расходы. Мы работаем над новыми инициативами в этом направлении, чтобы увеличились экономические возможности, расширились отношения между народами, это также охватывает сообщества и общества за пределами административных границ», – заявила посол США в Грузии.

…Грузия является «региональным лидером» в плане свободы слова, наличия сильного гражданского общества, плюралистических СМИ

Примечательно, что с 1992 года по сей день помощь Грузии со стороны Соединенных Штатов составила 1,8 миллиарда долларов США. За это время в стране было реализовано 335 программ. В настоящее время при поддержке USAID в Грузии осуществляются 35 проектов на сумму 260 миллионов долларов.

Мнения экспертов

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает, что само существование независимого грузинского государства является заслугой и Соединенных Штатов, которые помогали ему финансово и политически с самого начала обретения независимости и продолжают это делать по сей день.

Согласно словам эксперта, несмотря на множество недостатков, которые до сих пор наблюдаются в ряде сфер, Грузия выделяется в региональном масштабе и является «региональным лидером» в плане свободы слова, наличия сильного гражданского общества, плюралистических СМИ.

«Помощь, которую США продолжают оказывать Грузии имеет решающее значение для грузинского государства, в частности, как для его демократического развития, так и для безопасности страны», – считает Читадзе.

В свою очередь профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе отметил в интервью «Голосу Америки», что в целом, поддержка Соединенных Штатов, в том числе финансовая, сыграла важную роль в развитии демократии в Грузии, которая в итоге является единственным и «очень верным» союзником США в регионе.

«США стараются обеспечить стабильность в мире и снизить угрозу безопасности. В то же время США вносят значительный вклад в жизнь грузинских граждан, так как в результате распространения свободы и демократии, путем разных проектов и конкретных программ, улучшается качество жизни в стране», – резюмировал политолог.