ЕСПЧ признал виновным Азербайджан в попытке убить блогера Лапшина, который был осужден в Баку за поездку в Карабах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал власти Азербайджана виновными в пытках блогера Александра Лапшина и попытке убить его в бакинской тюрьме. Также Баку должен выплатить ему компенсацию в размере 30 тысяч евро.

В интервью DW Лапшин сказал, что почти три года ждал этого решения ЕСПЧ и все это время продолжал получать угрозы «не только со стороны азербайджанских пользователей соцсетей, но и должностных лиц этой страны». По его словам, инкриминируемое ему «преступление» заключалось только в том, что он посетил Нагорный Карабах. Он также сообщил, что часть компенсации направит на благотворительность, в частности на помощь раненым военнослужащим Армении и Нагорного Карабаха.

Александра Лапшина задержали в Минске в декабре 2016 года и по запросу Баку экстрадировали в Азербайджан. Против выдачи блогера выступали власти России, Израиля и Армении. В июле 2017 года бакинский суд в Азербайджане приговорил блогера к трем годам лишения свободы.

Его признали виновным в незаконном пересечении государственной границы (за поездки в так называемый Нагорный Карабах) и в открытых призывах, направленных против государства (за высказывания в поддержку независимости региона). Обвинение запрашивало для блогера 6,5 лет. Блогер своей вины не признавал.

В сентябре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал осужденного. Его экстрадировали в Израиль. В начале 2018 года Лапшин подал жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ. Он обвинил азербайджанские власти в покушении на убийство, пытках и незаконном лишении свободы.

Лапшин – гражданин России и Израиля, также у него есть украинский паспорт. Он написал несколько резких постов про Азербайджан. После них и поездки в Нагорный Карабах, который Азербайджан считает своей территорией, оккупированной Арменией, Лапшин был включен в «черный список» в этой стране.

Таким лицам въезд в Азербайджан запрещен. Но Лапшин все-таки сумел въехать в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором его имя Александр было написано как «Олександр», а позже похвалился этим в своем блоге. Азербайджан в ответ объявил блогера в международный розыск за нарушение правил въезда.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».

За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.