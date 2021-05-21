Эмма Стоун дает новую жизнь культовой злодейке Disney — Круэлле Де Виль

Совсем скоро на экраны украинских кинотеатров выходит в прокат фильм «Круэлла«.

События ленты разворачиваются в Лондоне в конце 1960-х: главная героиня слушает панк, ездит на мотоцикле, носит смоки-айс, красит волосы в черно-белый цвет. И жутко хохочет. Словом, такой Круэллы де Виль мы еще не видели.

Новый фильм покажет, откуда вообще появилась Круэлла и почему она стала злодейкой. Синопсис «Круэллы» повествует: «В 1970-х в Лондоне молодой дизайнер Эстелла де Виль становится одержима собачьей шкурой, особенно далматинцев, пока в конечном итоге не превращается в безжалостную Круэллу». Фильм станет приквелом «101 далматинца», который вышел 1996 года и главную роль в котором сыграла Гленн Клоуз.

Режиссер фильма «Круэлла» Крэйг Гиллеспи пришел в большое кино после создания инди-фильмов. Его громкая работа — драма «Я, Тоня» о фигуристке Тоне Хардинг — 2019 принесла исполнительнице главной роли Робби номинацию на премию «Оскар», а сам фильм собрал 53 миллиона долларов в прокате по всему миру. К Эмме Стоун в «Круэлле» присоединилась Эмма Томпсон, Стэнли Туччи, Джоэл Фрай, Пол Уолтер Хаузер.